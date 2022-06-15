Hamile kadına saldıran baklavacı kardeşlere istenen hapis cezası açıklandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde, hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşlerin Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hüseyin Sel ile Hasan Sel katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

DHA'nın haberine göre, sanık Hüseyin Sel, müştekilerin kendi aracına arkadan çarptığını ve kimsenin otomobilinin önünü kesmediği iddia etti. Hüseyin Sel, "Her insan gibi ben de arabama kast ya da taksirle dahi olsa arkadan çarpıldığında inip, çarpan şahısla konuşmak istedim. Müştekilere yönelik herhangi bir haksız eylemim bulunmamaktadır. Abime yönelik ise engelleyici ve önleyici davranışlarda bulundum" diye konuştu.

Diğer sanık Hasan Sel ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti.

24 yıl 6 aya kadar hapis istendi

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, otomobili Hüseyin Sel’in kullandığını ve müştekilerin otomobile hamle yaptığını hatırlattı. Sanıkların boş olan yolda, herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için uzaklaşmadıklarının belirtildiği mütalaada araçlarını durdurup müştekilerin araçlarına doğru hamle yaptıkları da ifade edildi.

Savcı, her iki sanığın da "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5’er yıldan 24 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Savcılık, Hasan Sel hakkında "kara ulaşım araçlarını alıkoyma" suçundan hapis cezası verildiğini ve bu hükmün kesinleştiğini belirterek cezada hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını hatırlattı. Savcılık Hüseyin Sel hakkında ise bu suçtan düşme kararı verilmesini talep etti.

Ayrıca mütalaada sanıkların, müştekilerin aracın kapısını kilitlemesi nedeniyle bir zarar veremeyeceklerini anlayıp, vatandaşların müdahalesiyle eylemlerini sonlandırdıklarını öne sürerek sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasını istedi.

Taraf avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için süre talep etti. Mahkeme taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.