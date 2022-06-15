16 yıldır kayıptı: Katledildiği ortaya çıktı

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyünde yaşayan Serap Başer'in ailesi 30 Eylül 2006'da kayıp ihbarında bulundu. Bir süre çalışma yürüten jandarma ekipleri, iki çocuk annesi Başer'in izine rastlayamadı. 24 yaşındaki Başer'in kaybolduğu tarihten 2 yıl sonra da eşi Ali Başer trafik kazasında öldü.

Kayıp dosyasını yeniden değerlendiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yeni bilgilere ulaşınca Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda soruşturmayı derinleştirdi. Çiftin çevresindeki herkesi çapraz sorguya alan jandarma ekibi, olay günü Serap Başer'in tartıştığı eşi Ali Başer tarafından öldürüldüğünü, cesedin gübre torbalarıyla Leşkırı mevkisindeki tarlasına taşındığını belirledi.

DHA'nın haberine göre tarlada inceleme yapan ekipler, 130 metre derinliğinde su kuyusu olduğunu tespit etti. İl Özel İdaresi'nden temin edilen sondaj makineleriyle 20 günlük çalışmanın ardından kuyuda 170 kemik parçası ve saç bulundu. 29 Mart'ta kemikler adli tıpa gönderildi. Yapılan incelemelerin ardından kemiklerin Başer'e ait olduğu saptandı.

Serap Başer'in kemikleri belde mezarlığına defnedildi.