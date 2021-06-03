Mayıs ayında en az 17 kadın katledildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Mayıs ayı kadın cinayetleri raporunu paylaştı.

Rapora göre, Mayıs ayında 17 kadın katledildi, 20 kadın şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Katledilen 17 kadından 10’unun hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemezken, 7’si boşanmak istemesi, barışma ve evlenmeyi reddetmesi gibi nedenlerle öldürüldü.

Rapora göre 17 kadının 2’si oğlu, 1’i tanıdığı, 1’i babası, 7’si eşi, 3’ü eski eşi, 1’i sevgilisi, 1’i eski sevgilisi tarafından öldürüldü.

Bir kadının ise faille olan yakınlığı tespit edilemedi. Katledilen kadınların 10’u evinde, 2’si sokak ortasında, 1’i arazide, 1’i ıssız yerde katledilirken, 3 kadının öldürüldüğü yer belirlenemedi. Bu ay kadınların yüzde 59’u evlerinde yaşamını yitirdi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Öldürülen kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor. Kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümleri gerçekliğini açıklamakla birlikte, kadın cinayetlerini durdurmak için somut çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi de devletin görevidir. Bu görevin yerine getirilmesi için de ilgili tüm bakanlıkların, tüm mekanizmaların harekete geçirilmesi için mücadeleye devam edeceğiz.”