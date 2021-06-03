27 yaşındaki Tuğçe Mutlu ev arkadaşının erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Ankara’da evinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Tuğçe Mutlu’yu ev arkadaşı Songül S.’nin 39 yaşındaki sevgilisi Oğuzhan Karakaya’nın öldürdüğü ortaya çıktı. Songül S. ile birlikte gözaltına alınan Karakaya, Mutlu’yu öldürdüğünü itiraf etti. İlk ifadesinde, “Kafasına tek el ateş ettim” diyen Karakaya ile Songül S., mahkemece tutuklandı.

Binanın güvenlik kamerasına yansıdı

Altındağ ilçesine bağlı Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi’ndeki Murat Apartmanı’nın sakinlerinin polise haber vermesi üzerine evin kapısı çilingire açtırıldı. Eve giren ekipler, Mutlu’nun cansız bedeniyle karşılaştı.

Soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ev arkadaşı Songül S.’nin ortadan kaybolması ve olayda kullanılan silahın bulunmaması üzerine, Tuğçe’nin cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Bu kapsamda kurulan özel ekip, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Bina girişindeki kameranın 1 haftalık görüntülerini izleyen ekipler, Tuğçe’nin evine son giren kişinin, Oğuzhan Karakaya olduğunu saptadı. Görüntülerde, Karakaya’nın, cinayetin ardından son kez elinde poşetle eve girdiği ve yaklaşık 1 saat sonra dolu poşetle evden ayrıldığı görüldü.

Yapılan araştırmada Oğuzhan Karakaya’nın, Tuğçe Mutlu’nun ev arkadaşı Songül S.’nin sevgilisi olduğu belirlendi. Takibe alınan Karakaya, düzenlenen operasyonla Keçiören’deki evinde gözaltına alındı. Karakaya, ifadesinde; Mutlu’nun, sevgilisi Songül S. hakkında argo kelimeler kullanarak, konuştuğunu ileri sürerek cinayeti kabul etti.

İkisi de tutuklandı

Oğuzhan Karakaya’nın ifadesi doğrultusunda sevgilisi Songül S. de cinayete azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Tuğçe Mutlu’nun cep telefonunu çalarak, sattığı belirlenen Oğuzhan Karakaya ile sevgilisi Songül S., emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.