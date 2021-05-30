Samsun'da kadın cinayeti

Samsun'un Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi'nde bir evde 36 yaşındaki Faruk Yavuz eşi 33 yaşındaki Kamile Yavuz'u 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre, olayın ardından Faruk Yavuz kaçarken, sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan iki çocuk annesi Kamile Yavuz kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı ancak yapılan müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

Polis, Faruk Yavuz'u yakalayarak gözaltına aldı. Faruk Yavuz'un 16 suçtan sabıkası olduğu ve yaralama suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce izinli çıktığı belirtildi.