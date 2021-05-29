Ayşe Tuba Aslan'ı katili Özalpay için 'haksız tahrik indirimi' talebi

Eskişehir'de boşandığı Ayşe Tuba Arslan’ı öldürdüğü için "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Yalçın Özalpay’ın davası bir üst mahkeme olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’ne taşındı.

DHA'nın haberine göre istinaf savcısı, Özalpay’ın "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek cezada indirim talep etti.

'Haksız tahrikten faydalanmak maksadıyla aldatıldığını öne sürüyor'

Arslan ailesinin avukatları da sanığın tahrik indirimi almak için Ayşe Tuba Arslan’ın kendisini aldattığını öne sürdüğünü belirterek, “İlk derece mahkemesi emsal bir yargılama yaparak doğru bir karar vermiştir. Sanığın savunmalarını kabul etmiyoruz, haksız tahrikten faydalanmak maksadıyla aldatıldığına ilişkin ileri sürdüğü hususlar da ancak boşanma davasının konusu olabilir. Boşanma davası 10 Eylül 2019 tarihinde kesinleşmiştir. Sanık bu tarihten sonra 11 Ekim 2019 tarihinde eylemi gerçekleştirmiştir. Haksız tahrik hükümlerinden yararlandırılmaması gerekir. Sanık hakkında ilk derece mahkemesince kurulan hükmün onanmasını talep ediyoruz” dedi.

İstinaf savcısı ise sanık Özalpay için "haksız tahrik indirimi" talep ettiği mütalaasında, Özalpay'ın "aldatma" iddiasının cep telefonu kayıtlarına göre doğru olabileceğini öne sürdü. Savcı "Bu nedenlerle, yerel mahkeme kararının sanık lehine kaldırılarak, sanık Yalçın Özalpay'ın eylemine uyan ‘haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan dolayı cezalandırılması kamu adına talep olunur” dedi.

Duruşma 25 Haziran’a erteledi.

Ne olmuştu?

Eskişehir'de aşçı olarak çalışan Arslan, 2019 yılında, boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Yalçın Özalpay'ın satırlı saldırısı sonrası yaşamını yitirmişti.

Arslan'ın, Eskişehir Başsavcılığı'na hitaben yazılan şikayet dilekçesinde eski kocasının kendisini darp ettiğini ve cinsel istismarda bulunduğunu anlatarak yardım istediği, 23 kez şikayetçi olduğu halde önlem alınmadığı ortaya çıkmıştı.