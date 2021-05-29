40 gündür aranan Fatma Öz'ün öldürüldüğü ortaya çıktı

Sivas'ın Gürün ilçesinde yaşayan Fatma Öz'ün ailesi, 44 yaşındaki kadın için kayıp başvurusu yaptı.

DHA'nın haberine göre, Fatma Öz'ün kaybı ile ilgili çelişkili bilgiler veren ve erkek arkadaşı olduğu söylenen Bahri Maraşlı ilk ifadesinin ardından 25 Mayıs'ta Gürün Devlet Hastanesi önünde silahla intihara kalkıştı. İlk müdahalesi yapılan Maraşlı başka bir hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı.

Bahri Maraşlı son ifadesinde Fatma Öz'ü tabancayla öldürüp gömdüğünü itiraf etti. İncelemenin ardından Öz’ün cesedi bulunduğu yerden alınarak otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Maraşlı ifadesinin alınmasının ardından Gürün Adliyesi’ne gönderildi.