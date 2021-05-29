Kayıp kadının boşandığı eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Iğdır'da 5 yıldır kayıp olarak aranan Nesrişah Yorgun’un boşandığı Eyüp Yıldızhan tarafından öldürülüp, sandık içinde apartmanın bodrum katına gömüldüğü ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre Topçular Mahallesi 111’inci sokaktaki Akçay apartmanı 5’inci katında oturan Naride Nur Yıldızhan, 7 Kasım 2016’da Iğdır Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat ederek babası Eyüp Yıldızhan’ın, kendisi ve kardeşlerinin hürriyetini tehdit ettiği, boşadığı annesi Nesrişah Yorgun’u da bıçaklayarak öldürdüğü ihbarında bulundu. Gözaltına alınan Yıldızhan, “Ben karımı öldürmedim. Kendisi kayıp ben de merak ediyorum” diye ifade verdi. Bu arada Eyüp Yıldızhan, çocuklarına yönelik "hürriyeti tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

4 ay önce Nesrişah Yorgun’un dosyasını yeniden açıldı. Eyüp Yıldızhan’ın evinde Nesrişah Yorgun’un cesedine ulaşıldı. Cezaevinde bulunan Eyüp Yıldızhan hakkında soruşturma başlatıldı. Polisler, olay günü Yıldızhan’ın yanında olduğunu belirledikleri İ.A.’yı da İstanbul’da gözaltına alarak Iğdır’a getirdi.

Nesrişah Yorgun’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere İstanbul’a gönderildi.