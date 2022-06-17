Kadir Şeker davası yeniden görülecek

Konya’da Şubat 2020’de Özgür Duran'ın Ayşe Dırla’yı darp ettiğini gören ve olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran’ı bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Olay sonrası gözaltına alınan Kadir Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Şeker, "kasten adam öldürme" suçundan yargılandığı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun "haksız tahrik" altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker’in duruşmadaki "iyi hali" göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

Cumhuriyet Savcılığı ve Şeker’in avukatları, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne "haksız tahrik" indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek itirazda bulundu. Mahkeme tarafından "meşru müdafaayı kabul etmeyecek olsa bile meşru müdafaa sınırlarının aşılması maddesi" uygulanarak, Şeker’in beraatine ve tahliye edilmesine karar verilmesi talep edildi. Özgür Duran’ın avukatları da karara itirazda bulundu. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nce hapis cezası onaylanıp, itirazlar reddedilerek, dosya Yargıtay’a gönderildi. Kadir Şeker’in avukatları da olayın meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiğini savunarak, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nin onayladığı hapis cezası kararının bozulması ve tahliye için Yargıtay’a başvuruda bulundu.

Türk Ceza Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle, kararın bozulmasına karar verildi.

Taraflar yeniden hakim karşısına çıkacak

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından, Kadir Şeker'in dosyası Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince incelendi. Yerel mahkeme, dosyaya ilişkin duruşma tarihini belirledi.

Taraflar 5 Temmuz saat 14.00'te yeniden hakim karşısına çıkacak.