Kadir Şeker'in tahliyesiyle ilgili yeni gelişme

Konya’da şiddet gören bir kadına yardım etmek isterken çıkan arbedede elindeki bıçakla olayın failinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle iki yıldır tutuklu bulunan Kadir Şeker 5 Temmuz'da hakim karşısına çıkmıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, Şeker'e "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl ceza verdi. Cezası "iyi hal" indirimiyle 10 yıl 10 aya düşürülen Şeker'in tutukluluğunun devamına karar verildi. Avukatının itirazı 7 Temmuz'da kabul edilen Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verilmişti.

Ailenin avukatı itiraz etti

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre, Kadir Şeker'in tahliye edilmesine Duran ailesinin avukatlarından Duygu Delibaş itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde şöyle denildi:

"Tahliye kararı usul ve yasaya aykırı olup, kamuoyu baskısıyla oluşan kamu vicdanını rahatlatmak adına verilmiş mahkemelerin tarafsız ve bağımsızlığını zedeleyici nitelikte bir karardır. Dosyaya başından beri hakim olan 3. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğuna devam kararı verirken, 4. Ağır Ceza Mahkemesi yalnızca bir günlük inceleme ile tahliye kararı vermiştir. Bu karar kabul edilemez niteliktedir. 4. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararı kaldırılarak sanığın hükmen tutuklanmasına karar verilmesi talep ederim."

Talep reddedildi

Avukatların talebinin Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca reddedildiği öğrenildi. Dosya, Yargıtay'a gönderilecek.