Konya’da şiddet gören bir kadına yardım etmek isterken çıkan arbedede elindeki bıçakla olayın failinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle iki yıldır tutuklu bulunan Kadir Şeker önceki gün hakim karşısına çıkmıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, Şeker'e "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl ceza verdi. Cezası "iyi hal" indirimiyle 10 yıl 10 aya düşürülen Şeker'in tutukluluğunun devamına karar verildi.

Avukatının itirazı bugün kabul edilen Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi.