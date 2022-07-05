Kadir Şeker'in tutukluluğuna devam kararı: Cezası 10 yıl 10 aya indirildi

Konya’da şiddet gören bir kadına yardım etmek isterken çıkan arbedede elindeki bıçakla olayın failinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle iki yıldır tutuklu bulunan Kadir Şeker, bugün hakim karşısına çıktı.

BirGün'de yer alan habere göre, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Şeker ve yakınları, maktul Özgür Duran'ın ailesi ile taraf avukatları katıldı. İddia makamı bozma ilamına uyulmasını istedi. Duruşmada Şeker ile müştekiler ve taraf avukatlarına söz verildi.

'Tahliyemi talep ediyorum'

Söz verilen Şeker, "Ben oraya kadının yardıma ihtiyaç duyduğunu düşündüğüm için gitmiştim. Bıraksaydı, evime gidecektim. Yanından uzaklaşmışken maktul bana saldırdı, boğazıma sarıldı. O an bilincimi kaybedeceğimi düşündüm. Olay nedeniyle pişman ve üzgünüm. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında, Şeker'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını, "Haksız tahrik" indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını ve Şeker'in tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Şeker'e "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl ceza verdi. Cezası "iyi hal" indirimiyle 10 yıl 10 aya düşürülen Şeker'in tutukluluğunun devamına karar verildi.

Ne olmuştu?

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.