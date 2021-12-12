Kadir İnanır taburcu oldu

Geçirdiği beyin kanaması sonucu acil ameliyat edilen Kadir İnanır, 22 gündür tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nden taburcu edildi.
Muğla’nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım’da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, yoğun bakımda aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilmişti. Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarılmıştı. (İHA)