Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı final eşleşmesi: VakıfBank-Fenerbahçe

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank ile Fenerbahçe yarı finalde rakip oldu.

Haber Merkezi

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yendi.

B grubunu lider tamamlayan VakıfBank yarın yarı finalde Fenerbahçe Opet ile mücadele edecek. 

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