FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yendi.
B grubunu lider tamamlayan VakıfBank yarın yarı finalde Fenerbahçe Opet ile mücadele edecek.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı final eşleşmesi: VakıfBank-Fenerbahçe
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank ile Fenerbahçe yarı finalde rakip oldu.
Haber Merkezi
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yendi.
B grubunu lider tamamlayan VakıfBank yarın yarı finalde Fenerbahçe Opet ile mücadele edecek.