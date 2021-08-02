Kadınlar Azra Gülendam Haytaoğlu için bir araya geliyor

Antalya’da Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve 5 gündür haber alınamayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice öldürülmüş halde bulunmuştu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Azra Gülendam Haytaoğlu için "Kadınlar Yaşasın Düzeniniz Batsın!" başlığıyla eylem çağrısı yaptı.

Bugün saat 19.00'a Antalya Attalos Heykeli önüne çağrı yapılarak, "Azra Gülendam için için buluşuyoruz" denildi.

Kadınlar Yaşasın Düzeniniz Batsın!#AzraGülendamHaytaoğlu için buluşuyoruz



🗓2 Ağustos 2021 Pazartesi

🕖 19.00

📍Attalos Heykeli Önü #Antalya pic.twitter.com/xsDnqZH6td — TKP (@tkpninsesi) August 2, 2021

Kadın Meclisleri ise İstanbul Kadıköy (Beşiktaş İskelesi Önü) için saat 19.30'a bir eylem çağrısı yaptı.