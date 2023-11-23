Kadına şiddetin araştırılması AKP ve MHP tarafından reddedildi

Kadına şiddetle ilgili araştırma önergesinin bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine ilişkin öneri, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (HEDEP), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadına şiddetle ilgili araştırma önergesinin gündemin önüne alınarak bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi verdi.

Önergeye ilişkin konuşan HEDEP Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, "Önergemizde yer aldığı gibi 2023 yılının son 10 ayında 350 kadın erkeler tarafından katledildi. Sadece ekim ayında 19 kadın erkekler tarafından katledildi, 18 kadın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Kadın cinayetleri politiktir, şüpheli ölüm değil cezasız bırakılan kadın cinayetleri vardır" dedi.

HEDEP'in önerisi AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

Yılın ilk 10 ayında en az 350 kadın cinayeti

2018 yılında uygulamaya giren ve şiddete uğrayan kadınların ihbarda bulunabilmesini sağlayan KADES üzerinden ihbarda bulunan kadın sayısı yüzde 2 bin 594 artarak, 793 bin 816’ya yükseldi. 2023 itibarıyla KADES uygulamasını indiren sayısı yüzde 1185 artarak 5 milyon 368 bin 114’e çıktı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından yayımlanan kadın cinayetlerine ilişkin raporuna göre; bu yılın ilk 10 ayında 350 kadın erkekler tarafından katledildi. Yaşamını yitiren 107'i kadının ölüm nedeni ‘şüpheli ölüm’, 243 kadının ölüm nedeni ise ‘kadın cinayeti’ olarak kayıtlara geçti.