Kadın yolcuyu yola iten taksici serbest bırakıldı

İstanbul'da Beyoğlu’nda bir taksi şoförü, bir kadın turist müşterisini ücret tartışması sırasında yola itti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “kasten yaralama” suçu ile ilgili yapılan çalışmalarda güvenlik kamerası görüntüleri ve sosyal medyada yer alan görüntüler incelendi.

Taksicinin kimliğinin belirlenmesinin ardından polis ekipleri, sürücü D.P.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen taksici, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Cep telefonu görüntülerine yansıyan olayda, taksicinin ücret tartışmasına girdiği kadın turisti yola doğru ittiği görülmüştü. Yola düşen kadın turist, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulmuştu.