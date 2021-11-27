İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 100 zam talebi

Twitter'da gazeteci Sinan Akyüz'ün sohbet odasına katılan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretleriyle ilgili açıklamada bulundu.

"UKOME toplantısı oldu. Açılış ve indi bindi ücretlerine yüzde 100 zam yapılmasını, kilometre başı ücretlerine de yüzde 60 oranında zam talep ettik" diyen Aksu, "Neden? Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, araç fiyatlarına gelen zamlar, parça fiyatlarına, işçilik fiyatlarına gelen zamların raporunu aldık; biz bu oranlara göre zam istedik. Bildiğiniz üzere, bu ücretlere geçen sene aralık ayında zam gelmişti. 11 ay oldu" ifadesini kullandı.