Kadın ve laiklik düşmanı Ali Edizer sağlıkçı grevini hedef aldı: Başlarım grevinize!

TBMM Genel Kurulu’nda sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde grev kararı almış, birçok sağlık sendikası da greve katılım kararı almıştı.

Sağlık emekçileri bugün tam gün sürecek olan grevde aciller dışında sağlık hizmeti sunmuyor.

Gerici isim grevi hedef aldı

Sağlıkçılar hakları için greve çıkarken, gericiler grevi hedef alan paylaşımlar yapıyor. Kadın ve laiklik düşmanı sözleriyle gündeme gelen eski GATA başhekim yardımcısı Ali Edizer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Başlarım grevinize! Biz işimizin başında, görevimizdeyiz” dedi.

Edizer'in paylaşımı tepki çekti.