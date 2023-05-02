Kadın milletvekili adayının fotoğrafı sansürlenmişti: Cumhur İttifakı ortağından açıklama

Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah Partisi, Düzce’de milletvekili adaylarının propagandasını yapabilmek için hazırladığı minibüsün üzerindeki görsellerde sadece erkek adayların fotoğraflarına yer verilmiş Çiğdem Kulalı Seçkin isimli kadın adayın fotoğrafı karartılmış ve sadece ismi yazılmıştı.

Söz konusu olaya ilişkin açıklamada buluna Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletvekili adayı olan hanımefendinin kendi talebiyle kendi isteğiyle yapılmış. Yani bizim oradaki teşkilatımız, il başkanımız veya diğer erkek adaylarımız 'Bu hanımefendinin resmi olmasın' diye bir talepte bulunmuyor. Orada da kendisinin bu kişisel talebine, tercihine, hassasiyetine saygı gösterilmiş" dedi.

Parti bünyesinde, 60'tan fazla kadın milletvekili adayı bulunduğunu söyleyen Erbakan, sözlerine şöyle devam etti:

"Düzce dışında hepsinin fotoğrafları, afişlerde, pankartlarda, seçim araçlarında var. Bizim parti olarak 'hanımların resmini basmayalım' diye bir iddiamız ve talebimiz yok. Zaten seçildiği zaman Mecliste görev yapacak. Meclis kürsüsüne çıkıp konuşacak, yani gayet doğal bir şey, fotoğrafın olmaması gibi bir talebimizin olması söz konusu değil. Tabii maksatlı olarak maalesef belli çevreler tarafından Cumhur İttifakı'nın yıpratılması, Yeniden Refah Partisi'nin yıpratılmasına ilişkin bir operasyon. Dediğimiz gibi 'Bizim böyle bir uygulamamız, politikamız veya talebimiz kesinlikle yok.' Diğer bütün kadın adaylarının fotoğrafları her yerde var." (AA)