Kadın katilinin ifadesi ortaya çıktı: 'Keşke bu ayda yapmasaydım, günah oldu'

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu Umıda Tulyaganova'yı başına taşla defalarca vurarak öldürüp vücudunu parçalara ayırdıktan sonra buzdolabına koyan Rıza Beler gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifadesinde pişman olmadığını belirten Beler'in, "Keşke bu ayda yapmasaydım günah oldu. Pişman değilim üstüme geldi. Canım istedi yaptım. Olayı tasarlamadım" dediği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen Beler'in, savcıya verdiği ifadede pişman olmadığını belirterek, "Cinayette kullandığım taşı olaydan 3 ay önce balkonun kapısına koymuştum. Umıda ile zaman zaman tartışıyorduk ne olur ne olmaz diye taşı koydum. Olaydan bir gün önce çektiğim krediyle ilgili tartışmıştık, eve haciz gelecekti bunun için bana kızıp, bağırıyordu" dediği kaydedildi.

'Öldürmek için epey uğraştım, belki bir saat uğraşmışımdır'

Beler, ifadesinde Tulyaganova'nın başına defalarca taşla vurduğunu, boğazını sıktığını belirterek vahşice işlediği cinayeti anlattı. "Öldürmek için epey uğraştım, belki bir saat uğraşmışımdır, dokuz canlıydı" ifadesini kullanan Beler daha sonra cesedi testere ile parçalara ayırdığını anlattı. Beler'in ifadesinde "Ramazan ayında öldürdüm. Keşke bu ayda yapmasaydım günah oldu. Pişman değilim üstüme geldi. Canım istedi yaptım. Olayı tasarlamadım" dediği öğrenildi.

Savcılıkça tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Beler "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklandı.