İstanbul'da kadın cinayeti: Taşla katletti

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu Umıda Tulyaganova'yı taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdıktan sonra buzdolabına koyan Rıza Beler gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; olay, dün sabah saat 05.30'da Bahçelievler'in Kocasinan Merkez Mahallesi'nde bulunan bir dairede meydana geldi. 62 yaşındaki Rıza Beler uzun süredir birlikte yaşadığı 41 yaşındaki Umıda Tulyaganova'ya 17 bin liralık kredi çektiğini söyledi. Beler ile Tulyaganova arasından kredi borcu ve önceki borçlar yüzünden tartışma çıktı.

Rıza Beler tartışmanın ardından Tulyaganova'yı taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdı. Beler, Tulyaganova'nın cesedini ise çöp poşetlerine doldurarak buzdolabına koydu.

Evden gelen tartışma seslerini duyan komşular polise bilgi verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, öldürülen kadının cesedini buzdolabına bulurken şüpheli Rıza Beler'i ise gözaltına aldı.

Tulyaganova'yı öldürmeyi planladığı için eve taş koymuş

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre şüpheli Rıza Beler ile Tulyaganova arasında uzun zamandır anlaşmazlıklar olduğu, Beler'in bu sebepten Tulyaganova'yı öldürmeyi planladığı tespit edildi. Tulyaganova'yı taşla öldürmeyi planlayan Beler'in bunun için evine taş koyduğu ortaya çıktı.

Beler'in Tulyaganova'nın cesedini parçalara ayırmasının sebebinin ise yakalanmamak için poşetlere koyduğu vücut parçalarını aralıklarla dışarı atmak olduğu anlaşıldı. Şüphelinin emniyette suçunu kabul ettiği öğrenildi.