Adana'da evli olduğu kadını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde ikamet ettikleri evde önceki gün eşi Sultan Sarıboğa'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra motosikletle kaçan Kasım Sarıboğa polis ekiplerince olay yerinin yakınında yakalandı.

Gözaltına alınan Kasım Sarıboğa emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Seyhan ilçesinde 22 Mart'ta, Dağlıoğlu Mahallesi'nde 3 katlı müstakil bir binanın zemin katında ikamet eden Sultan Sarıboğa (40), eşi Kasım Sarıboğa (42) tarafından boğazından bıçakla yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, kurtarılamamıştı.

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisi tamamlanan Sultan Sarıboğa’nın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Mardin’de toprağa verildi.



