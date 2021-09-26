Kadın katili bekçinin kimliği gizleniyor

İstanbul Kağıthane'de dün gece 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş'ı Yunus Emre Parkı'nda silahla ateş ederek öldüren bekçinin kimliği gizleniyor.

AA, DHA ve İHA'nın konuyla ilgili haberlerinde kadın katili bekçinin isminin baş harflerine dahi yer verilmemesi dikkat çekti.

Ajanslar cinayetin ardından gözaltına alınan bekçinin Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu bilgisini geçti. İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ya da Emniyet Genel Müdürlüğü de olaya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Nurgül Altınbaş'ın cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na giden akrabalarından Gülağa Sarı DHA'ya yaptığı açıklamada "Ne yaptı ki bu kız, bu kadar kurşun yağdırdı? Evlilik hazırlıklarında istemez, ayrılabilir ama böyle bir şey olamaz. İçeri alınmış ama akıbetini bilmiyoruz biz burada cenazemizle uğraşıyoruz" dedi.

Sarı "Daha 5 yaşında kız çocuğu var biz çocuğuna anlatamıyoruz. Şeker hastasıydı sürekli şeker komasına giriyordu. Anneni hastaneye kaldırdık 3-4 gün sonra gelir diyoruz. Devlet görevlisi, benim güvenliğimi korumakla mükellef olan birisi bunu nasıl yapabiliyor. Çocuğun ailesi karşı çıkıyordu yaş meselesinden dolayı. Bunlardan sonra haberimiz oldu, kız bizden sakladı. Dün akşam da konuşmaya çağırıyor, kiralık araba tutuyor gidiyor orada kurşun yağdırıyor" diye konuştu.