Kadın ile erkeğin birlikte eğlenmesini yasaklayan muhtar kararı savundu: Anayasada karışık oynama yazıyor mu?

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız Mahallesi’nde düğün, kına ve asker uğurlama eğlencesinde kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesi “dinen uygun değil” denilerek muhtarlıkça yasaklanmıştı.

10Haber’den Caner Taşpınar'ın haberine göre, Karaağız köyü Muhtarı Arif Yılmaz kararı savunan yeni açıklamalar yaptı.

Kadın ve erkeklerin düğüne beraber gelebileceklerini ancak ayrı ayrı eğleneceklerini söyleyen Yılmaz, “Kadınlar oynarken erkekler düğün yerinden çıkacak, erkekler oynayacağı zaman da kadınlar çıkacak” ifadelerini kullandı.

“Anayasaya uygun bir karar değil. Hukuki açıdan hiç düşündünüz mü?”sorusunu yanıtlayan Yılmaz, “Yok, ne gibi anayasaya uygun değil. Anayasada erkeklerin kadınların karışık oynaması yazıyor mu? Anayasada bayanlar oynarken erkeklerin video çekmesi yazıyor mu?” cevabını verdi.