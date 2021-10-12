Kadın fotoğrafı paylaşıp 'dikkatinizi çektiğime göre' diyen CHP'li başkan görevden alındı

Geçtiğimiz günlerde ilçede yapılacak olan mermer ocağına karşı sosyal medya hesabından kadın fotoğrafı paylaşan ve paylaşımının başına "Dikkatinizi çektiğime göre" notunu ekleyen Cumhuriyet Halk Partisi Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, tartışma konusu olmuştu.

CHP İzmir İl Başkanlığı, Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ve ilçe yönetimini görevden aldı. Ayrıca Şenoyar hakkında disiplin dosyası da hazırlandı.

İHA'nın haberine göre, Şenoyar ve yönetiminin görevden alınmasının ardından geçici bir ilçe yönetiminin kurulacağı, tüzük gereği 30 gün içerisinde seçim yapılarak yeni yönetimin oluşturulacağı öğrenildi.