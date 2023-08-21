Kadın Dayanışma Komiteleri'nden Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması

2016 yılında Karaman’da bulunan Ensar Vakfı yurtlarında 45 çocuğa cinsel istismar suçunda hakkında dava açılanlardan biri olan Asım Sultanoğlu’nun Urfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanmasına tepkiler sürüyor.

Dönemin Karaman İl Milli Eğitim Müdürü olan Asım Sultanoğlu, Ensar Vakfı’nda işlenen toplu suçtan sonra terfi üstüne terfi alanlardan. Önce Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müşavirliği’ne atanan Sultanoğlu, şimdi de Urfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı. Sultanoğlu'nun atamasının ardından ilk işi ise AKP Urfa İl Başkanlığı’nı ziyaret etmek oldu.

Kadın Dayanışma Komiteleri'nden basın açıklaması

Geçtiğimiz hafta boyunca Urfa’da platformlar, dernekler ve sendikalar Sultanoğlu’nun atanmasına tepki gösteriyor. Urfa’da yaşayan Emine Gizem Çetiner, 12 gündür İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde söz konusu atamayı protesto ediyor.

Geçtiğimiz hafta TKP Urfa İl Örgütü’nün ziyaretinin ardından, Kadın Dayanışma Komiteleri adına bir heyet de bugün Emine Gizem Çetiner’i ziyaret etti.

Tarikat, cemaat ve dinci vakıflar eliyle yaşamları karartılan tüm kadınları bu haksız atamaya karşı mücadele etmeye davet eden Kadın Dayanışma Komiteleri heyeti, Urfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kadın Dayanışma Komiteleri tarafından yapılan basın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

'Bu cesareti nereden aldıklarını biliyoruz'

"Hatırlayalım: Ensar Vakfı’ndaki toplu suç ortaya çıktığında dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu utanmadan “Bir kereden bir şey olmaz” demişti. Yıllardır tarikatlar, cemaatler, dini duyguları sömüren vakıflar çocuklarımızın tertemiz hafızalarını kirletiyor, yaşamına kabus gibi çöküyor. Daha geçtiğimiz ay, yine burada, Urfa’da, Menzil Tarikatı’na bağlı kaçak bir kuran kursunun ahırında, 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak’ın cesedi bulunmuştu. Her gün bir tarikat şeyhi çıkıp kadınlarla ilgili ahkam kesiyor. Her gün gazetelerden bilmem ne şeyhi tarafından tecavüze uğrayan bir kadının haberini okuyoruz. Bizler tarikat ve cemaatlerin bu cüreti, bu cesareti nereden aldıklarını biliyoruz.

Bu cüreti dini siyasete alet edenlerden, laikliğin köküne kibrit suyu dökenlerden alıyorlar. Bu cüreti meclis koltuğunda oturup 3 eşli olmakla övünenlerden alıyorlar. Bu cüreti her suçtan kendilerini bir biçimde çekip kurtaran AKP iktidarından alıyorlar. Bu cüreti devletten, bakanlıklardan kendilerine parsa verenlerden alıyorlar. Bu cüreti eğitimi paralı hale getirenlerden alıyorlar. Zenginlerin çocuklarına özel okullar, yurt dışı eğitimleri… Yoksulluğa mahkum ettikleri emekçi halkın çocuklarına ise tarikat ve cemaat okulları, dinci vakıflar…

'Bu ülkeyi tarikatlardan, cemaatlerden temizleyeceğiz'

Biz sessiz kaldıkça cüretleri daha da artıyor. Geçen hafta Ensar’ın suç ortaklarından Sultanoğlu’nu Urfa’ya atadılar, bu hafta Türkiye Aile Meclisi adlı oluşumun Urfa temsilciliği karma eğitime karşı imza kampanyası başlattı.

Artık yeter! Bu ülke sizin arpalığınız, bu halk sizin müridiniz değil!

Kadın Dayanışma Komiteleri olarak bugün buradan ilan ediyoruz: Çocukların ve kadınların yaşamını karartanları Urfa’dan da, ülkemizden de sileceğiz. Bu ülkeyi tarikatlardan, cemaatlerden, dinci vakıflardan ve onların arkasındaki güçlerden temizleyeceğiz. Laik, bilimsel ve karma eğitimden asla vazgeçmeyeceğiz. Bizi duyan tüm emekçi kadınları sesimize ses katmaya, laik ve aydınlık bir ülke için mücadeleye bekliyoruz. Gelin bu ülkeyi birlikte değiştirelim."