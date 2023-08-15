TKP: Şanlıurfa'da eğitim Asım Sultanoğlu'na teslim edilemez

Karaman’da 7 yıl önce Ensar Vakfı’na bağlı yurtlarda 45 çocuğa tecavüz edilmesi skandalıyla ilgili hakkında soruşturma açılan 3 yöneticiden biri olan Asım Sultanoğlu, Şanlıurfa'ya il milli eğitim müdürü olarak atanmıştı.

Skandalın yaşandığı dönemde Karaman İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Sultanoğlu’nun, olayın failiyle fotoğrafı ortaya çıkmış ve dönemin Karaman Milli Eğitim Müdürü olan Asım Sultanoğlu'nun, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında "İlimizde KAİMDER ya da Ensar Vakfı'na bağlı ev ya da yurt bulunmamaktadır" yanıtını vererek savcılığa yalan beyanda bulunduğu tespit edilmişti.

TKP Şanlıurfa İl Örgütü, Sultanoğlu'nun bu skandallara karşın kentte il milli eğitim müdürü olarak atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

'Şanlıurfa da eğitim Asım Sultanoğlu'na teslim edilemez' başlıklı açıklamada, Asım Sultanoğlu'nun yönetiminde olduğu bir milli eğitimin, çocukları koruyamayacağı, tarikatların inisiyatifine terk edeceği ispat olunduğu vurgulandı.

'Tarikatların ve Cemaatlerin enselerinde olmaya devam edeceğiz'

Milli eğitimin yeni bir skandala daha imza atmaması ve Asım Sultanoğlu'nun görevden el çektirilmesi talep edilen açıklamada şöyle devam edildi:

"Tarikatların ve Cemaatlerin çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini daha fazla karartmasına izin vermeyeceğimizi ve enselerinde olmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz.

Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa İl milli eğitim Müdürlüğü'ne atanmasına karşı 6 gündür oturma eylemi ile tepki gösteren Emine Gizem Çetiner'i mücadelesi nedeniyle kutluyoruz.

Ne Emine Gizem Çetiner ne de bu ülkenin güzel çocukları yalnız kalmayacak."

