Kadın Dayanışma Komiteleri'nden HPV açıklaması: Mücadele ettik, kazandık

HPV aşısının ücretsiz olması yolunda önemli bir kazanım elde edildi. Aylardır verilen mücadele sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Meclis'te konuyla ilgili açıklama yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada HPV aşılarıyla ilgili açıklamada Koca "HPV aşısının uygulanması konusunda bir çekincemiz asla yok ancak ülkemizin sosyal gerçekliklerinden kopuk karar alınmasının kimseye faydası yok. Bu açıdan yaptığımız planlamaya göre yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığındayız. Belirlenen bir grupta aşılanmaya başlayacağımızı ve kapsamını kademe kademe geliştireceğimizi ifade etmek isterim" dedi.

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri'nden Eczacı Cem Kılınç ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği aşının ücretsiz olması mücadelesiyle ilgili açıklama yaparken, Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) de sosyal medya hesabından "Mücadele Ettik, Kazandık" ifadesi kullanıldı.

"Kadın Dayanışma Komiteleri'nin aşı mücadelesinin bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, "Örgütlü mücadelemiz gücünü gösterdi. En temel sağlık hakkımız için hep birlikte dayanışmayla ördüğümüz mücadele kazanıma çok yaklaştı. Yaşasın kadınların örgütlü mücadele ve dayanışması!" denildi.