Kadın Dayanışma Komiteleri'nden açıklama: Karanlığı mahkûm edeceğiz

Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) bir açıklama yayınlayarak ülke genelinde kadınları hedef alan gericilikle mücadeleyi yükseltme çağrısında bulundu. "Gericiliği mahkûm edeceğiz! Eşitliğin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü bir ülkeyi mutlaka kuracağız!" başlıklı açıklamada KDK, hayat pahalılığı, işsizlik ve açlıkla yüz yüze olan milyonların hayatta kalma mücadelesi devam ederken “dinci gericiliğin" düzenin fedailiğini yaptığını kaydetti.

Açıklamada KDK, iktidarın Haziran Direnişi sırasında sokaklara çıkan halka dönük hesaplaşmasının her alanda laikliğe saldırı ile sürdüğünü belirtirken, "Ülkenin aydınlanmacı birikimi ile hesabını bir türlü kapatamayan iktidar, en yüksek organının ağzından dökülen 'çürük, sürtük' sözleriyle toplumsal hayatın her alanında gerici saldırılara cesaret veriyor, ivmelendiriyor." dedi.

Gericiliğin iktidardan da güç alarak son günlerde kadınlar üzerindeki şiddetini giderek arttırdığının da vurgulandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İktidardan güç bulan dinci gericilik, sopasını kadınlar üzerinde sallandırmaya devam ediyor. Yıllardır yaratmaya çalıştıkları Türkiye’yi bir türlü yaratamayanlar, tüm ülkeyi kadınlar üzerinden terbiye etmeye çalışıyor.

Baro adına gittiği eğitimde etek boyu sebebi ile kendilerinin 'din görevlisi' olduğunu söyleyerek avukata masanın arkasına geçmesini salık verenler, Eminönü iskelesinde etek boyu sebebiyle genç bir kadına sözlü taciz uygulayıp bana ceza vermezler diyerek şiddeti, tecavüzü kendine hak görenler, oturdukları site bahçesinde bira içtikleri bahanesiyle kadınlara saldıranlar, trafikte kadınlarla dalga geçip onları darp eden ve sonradan polis oldukları anlaşılan kişiler…Hepsi sırtlarını aynı gericiliğe yaslıyor.

Son günlerde dozu giderek artan tüm bu olayların sorumlusu, dinci gericiliği meşrulaştırma uğraşındaki iktidar ve bu düzendir!"

KDK açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Bugün dinci gericiliğe kapısını ardına kadar açarak iktidarlarını pekiştirmeye çalışanlarla olduğu kadar 'Bu ülkede laiklik tehdit altında değildir' diyerek yıllarca emekçi halkı savunmasız, siyasetsiz bırakanlarla da görülecek hesabımız var!

Yağma yok, bu memleket bizim! Ülkenin kadınları, gençleri ve ülkesine sahip çıkan milyonları size boyun eğmez!

Sermayenizle, piyasacılığınızla, gericiliğinizle birlikte gideceksiniz!

Bizse gericiliğin mahkûm edildiği, sömürünün yasaklandığı, eşitlikçi ve özgür bir ülkeyi mutlaka kuracağız!"