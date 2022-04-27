Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine karşı açılan davaları 28 Nisan Perşembe günü esastan görüşecek.

Danıştay'ın kararı öncesi bir açıklama yapan ve "28 Nisan Perşembe günü 09.30’da Danıştay’da olacağız" diyen Kadın Dayanışma Komiteleri, "Bir adım bile geri atmayacağız, kazanımlarımıza sahip çıkacağız; kadınların eşit ve özgür olduğu bir Türkiye’yi mutlaka kuracağız!" ifadesini kullandı.

Kadın Dayanışma Komiteleri'nden yapılan açıklama şöyle:

BİR ADIM BİLE GERİ ATMAYACAĞIZ!

Karşı devrimci AKP iktidarının bazılarına özgürlükçü göründüğü, Avrupa Birliği’nden demokrasi beklenen yıllardı. AKP içeride gericiliğin ve kadın düşmanlığının dozunu arttırırken, AİHM tazminatlarından kurtulmak ve Batı'ya şirin görünmek için İstanbul Sözleşmesi’ni imzaladı.

Ancak imzalandığı andan itibaren sözleşme ayaklarına dolandı. Şiddeti önleyici tedbirler alma, eşitlikçi politikalar geliştirme, ayrımcı uygulamaları gidermeyle kim uğraşacaktı? Uğraşmadılar.

Emniyete, yargıya ve idareye sinen kadın düşmanı gerici zihniyet nedeniyle sözleşmenin uygulanması bile elbette bir mücadele konusuydu. AKP koalisyonunun parçası olan tarikatlar, cemaatler ve gericiler sözleşmenin kaldırılması için kampanyalar başlattılar, seminerler verdiler; yine “mağdur”u oynadılar. AKP’nin canına minnetti, gericilere verdiği sözü yerine getirdi ve geçtiğimiz yıl sözleşmeyi yürürlükten kaldırdı.

Bizler, AKP Türkiye’sine sığmayacağımızı defaatle gösteren kadınlar olarak yine sokaklara döküldük; “Bu karanlığı yırtıp atacağız” dedik.

Şimdi diyoruz ki; yaşam hakları çalınan, ardında gözü yaşlı çocuklar bırakan, gericilik yüzünden karartılan tüm yaşamların hesabını soracağız!

Bir adım bile geri atmayacağız, kazanımlarımıza sahip çıkacağız; kadınların eşit ve özgür olduğu bir Türkiye’yi mutlaka kuracağız!

Kadın Dayanışma Komiteleri olarak avukatlarımızla birlikte 28 Nisan Perşembe günü 09.30’da Danıştay’da olacağız.

Tüm ilerici ve emekçi kadınları hakkımız olanı almak için duruşmaya bekliyoruz!