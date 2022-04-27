Meclis'te 'alçak' tartışması: İşte Denizlerin idamına evet diyen 28 CHP'linin isimleri

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 50. yılı nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Alçak bir zihniyet, hain bir hükümle bu yiğitleri idam etti” dedi. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise “28 CHP'li vekil ‘evet’ demese Deniz Gezmiş belki de şu an sizde vekildi. Asan siz, kızan siz; çok garip yaklaşım” diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da “O günün atmosferi içinde şüphesiz yanlış yapmışlardır, yanlış yapılmıştır. Buradan yola çıkarak Deniz Gezmişlerin idamıyla ilgili CHP’yi zan altında bırakamazsınız” ifadesini kullandı.

Türkiye'de devrim mücadelesinin sembol isimlerinden biri için ufku "vekillik" olan AKP'li vekilin sözleri tepki çekerken, 28 CHP'li vekil çıkışı ise "Bu isimler kimlerdi?" sorusunu akıllara getirdi.

İşte o isimler:

KABUL EDENLER: Kemal Küçüktepepınar, Emir H. Postacı, Fazıl Güleç, Kemal Satır, İ. Sıtkı Hatipoğlu, Hasan Ali Gülcan, Şevket Asbuzoğlu, Ali İhsan Göğüş, M. Nurettin Sandıkçıoğlu, Hayrettin Hanağası, Kayhan Naiboğlu, Mustafa Kemal Çilesiz, Necati Alp , Nurettin Özdemir, Hüsnü Özkan, Turhan Özgüner, İsmail Hakkı Arar, Şevket Adalan, Burhanettin Asutay, Osman Yeltekin, İrfan Baran, Ali Erbek, Mualla Akarca, M. Nuri Domanoğlu, Mustafa Boyar, Cevat Küçük, Ali Rıza Uzuner, Ahmet Güner.

ÇEKİMSER KALANLAR: Gıyasettin Karaca, Nihat Kale

Denizlerin idamına evet diyen 28 CHP'li vekil ve çekimser kalan 2 CHP'li vekilin isimleri böyleyken, söz konusu oylamaya çok sayıda CHP'li vekil ise katılmamıştı.

Bunun yanı sıra AKP'nin kendi öncülerinden biri olarak tanımladığı AP ise Denizlerin idamı için en çok evet oyu veren parti oldu.

Denizlerin idamına evet diyerek tarihe kara bir sayfayla geçenlerin tam listesi: