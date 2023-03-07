Kadıköylülerin mücadelesi sonuç verdi: Söğütlüçeşme’deki AVM projesi için bilirkişi keşfi kararı

İstanbul Kadıköy Söğütlüçeşme’deki “viyadük inşası ve çevre düzenleme işi” olarak adlandırılan AVM projesiyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararının iptali için İdare Mahkemesi’nde görülmekte olan davada, Kent Suçu Takip Ağı avukatları ve Kadıköylülerin aylar süren mücadelesi sonucunda verilen keşif kararı için bilirkişiler belirlenerek tarih verildi.

Ağustos ayında açılan davada, Kasım ayında ara karar ile keşif kararı verilmesine rağmen, tüm uğraşlara karşın yürütmenin durdurulması talepli iptal davasında keşif için bilirkişiler belirlenmemiş ve herhangi bir adım atılmamıştı. Kent Suçu Takip Ağı Hukuk Komisyonu avukatlarının defalarca dilekçe sunduğu, mahkemeyi süren inşaat sebebiyle zararın telafisinin mümkün olmayacağı konusunda uyardığı, basın açıklaması ile çağrı yaptığı dosyada, yürütmenin durdurulmasına ilişkin incelemenin gecikmesi sebebiyle, dün Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayette bulunulmuştu.

Bugün dosyaya eklenen yazıda keşif için bilirkişi heyeti belirlenerek keşfin 11 Nisan günü, saat 13.00'da yapılacağı belirtildi.