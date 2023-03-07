Söğütlüçeşme'de yürütmeyi durdurma için HSK’ye şikayet

Kadıköy Söğütlüçeşme’deki “viyadük inşası ve çevre düzenleme işi” olarak adlandırılan AVM projesiyle ilgili İdare Mahkemesi’nin keşif kararını bir türlü uygulamamasına karşı Kent Suçu Takip Ağı Hukuk Komisyonu avukatları Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayette bulundu.

Kasım ayında ara karar ile keşif kararı veren mahkemenin bilirkişileri belirlemek yolunda bir adım atmamış olmasının yüz binlerce yurttaşımızın hayatını tehlikeye attığını ve yaşam hakkını ihlal ettiğini vurgulayan avukatlar mahkemeyi uyarmak için bu adımı attıklarını belirtti. Şikayette, mahkemenin aylar geçmesine rağmen görevini yerine getirmemiş, hiçbir inceleme ve araştırma yapılmamış olduğu üzerinde durularak yargılamada makul süre aşıldığı, dosyanın sürüncemede bırakılması sebebiyle telafisi mümkün olmayan zararlar doğduğu belirtildi.

Depremin yaratacağı riskler daha önce de hatırlatıldı

Kent Suçu Takip Ağı, aylardır keşif kararı vermeyen mahkeme heyetine 19 Ocak 2023 tarihinde deprem riski uyarısı yaptıkları dilekçeyi de hatırlatarak; keşif kararı vermesine rağmen bilirkişileri ve tarihi belirlemeyen mahkemenin süreci hızlandırmasını istemek için önceki Cuma günü, Bölge İdare Mahkemesi’ne gitmiş ve Mahkeme Başkanıyla yapılan görüşmenin ardından bir basın açıklaması gerçekleştirmişti.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta gerçekleşen deprem sonucu yaşananların Söğütlüçeşme’de tekrarlanmaması için keşfin bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret eden Kent Suçu Takip Ağı Hukuk Komisyonu’ndan Av. Eylül Evren ve Kadıköylüler bu taleplerini mahkemeye de duyurmak üzere bir araya gelmişti.