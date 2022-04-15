Kadıköylüler yarın Kuşdili Çayırı'nda betona ve otoparka karşı eylem yapacak

İstanbul Kadıköy'de halk yarın birbirine çok yakın iki alanda AVM ve otopark projelerine karşı yeşil alan ve afet toplanma alanı taleplerini dile getirmek üzere yapılacak iki ayrı basın açıklamasında buluşacak.

Yarın saat 12.30'da Kadıköylüler Kuşdili Çayırı'nda İBB tarafından yapımına başlanan otopark ve peyzaj projesiyle ilgili kaygılarını ve taleplerini anlatmak üzere Kuşdili Çayırı Kavşağı'nda bir araya gelecek.

Saat 14.00'te ise Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'nda buluşacak olan Kadıköylüler yapımına başlanan ve şirketin "AVM olmadığını" iddia edip "kültür, sanat, yiyecek-içecek merkezi" diye sunduğu projeye itirazını dile getirecekler.

Kadıköylüler imzasıyla "Parklarımızı ve Çayırlarımızı Korumak için Çağrımızdır" başlıklı yapılan açıklamada bölge halkı 16 Nisan Cumartesi günü saat 12.30'de Kuşdili Çayırı Kavşağı'ndaki basın açıklamasına çağrıldı.

Açıklamada "Kuşdili Çayırı tarihi ve doğal SİT alanı olduğundan, önce beton kaldırılmalı, sonra ağaçlandırılmalıdır. Bu, dere taşkınları açısından da gereklidir. Deprem toplanma alanımızın olmadığını da hatırlatmak isteriz. İBB Başkanı Ekrem İmmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın birlikte burayı tekrar çayır ve koruluk alan yapmasının önünde hiç bir engel yoktur. Kadıköy Söğütlüçeşme garında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapmak istediği AVM projesi de aynı nedenlerden dolayı yapılamaz. Kadıköylüler insan ve bütün canlıların yaşamını tehlikeye atan her türlü rant projesine karşı çıkacaktır" denildi.