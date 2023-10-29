Kadıköy'deki İBB yurduna Zeren Ertaş'ın adı verilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), önceki dönemde İBB lojmanı olarak tasarlanan, ardından bir vakfa yurt olarak tahsis edilen ve hukuki girişimlerle boşaltılan binayı kız yurdu olarak bugün hizmete açtı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aydın’da KYK yurdunda asansör faciasında yaşamını yitiren Zeren Ertaş’ın adının yurda verileceğini duyurdu.

Zeren Ertaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduğunu belirten İmamoğlu, “Onlardan müsaade aldım. Annemiz ve babamız kırmadılar, kabul ettiler. İnşallah burada, birkaç hafta içerisinde bu acıyı yaşayan ailemizin, o güzel evladının, genç hemşehrimizin ismini yaşatacağız” dedi.

Kadıköy İkbaliye (Hasanpaşa) Mahallesi’ndeki bina, İBB Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu olarak hizmet vermeye başladı.