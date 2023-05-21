Kadıköy'de halay çeken gençlere saldıran polis havaya ateş açtı

İstanbul'da Kadıköy Moda sahilinde Kürtçe müzik eşliğinde halay çeken gençlere polis saldırdı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre gençlere saldıran polisler, gençlerin müzik hoparlörüne el koydu. Gençlerin buna tepki göstermesi üzerine polis, gençlere biber gazı sıktı. Polisler ile gençler arasında arbede yaşanmasının ardından bir polis belindeki silahını çekerek, defalarca havaya ateş açtı. Havaya açılan ateşin ardından olay yerinden uzaklaşan gençlerin peşinden koşan polis, en az 4 genci gözaltına aldı.

Gözaltına alınan gençler polis aracı içerisinde darp edilirken, çevredeki yurttaşlar polise tepki gösterdi. Gözaltına alınan gençlerin isimleri ve nereye götürüldüğü ise henüz öğrenilemedi.