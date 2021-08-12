Kadıköy'de eylem: Sorumlu mülteciler değil, emperyalistler ve AKP-MHP iktidarı

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Ankara’nın Altındağ ilçesinde Suriyeli mültecilere dönük saldırıları protesto etti.

Kadıköy Eminönü İskelesi önünde Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından yapılan basın açıklamasında "Yaşananların sorumlusunun mülteciler değil emperyalistler, işbirlikçi AKP iktidarı ve ırkçı-faşist ortağı MHP olduğunun farkındayız” denildi.

AKP’nin emperyalizmle kurduğu işbirliği ile Türkiye’nin de dahil olduğu savaşların komşu ülkeleri yıkıma sürüklediği ve milyonlarca insanı yurdundan ettiği ifade edilen açıklamada, “Yine AKP iktidarı, emperyalistlerle yürüttüğü pazarlıklarla ülkemizi bu milyonların yığıldığı bir mülteci hapishanesine dönüştürdü. Ne var ki AKP iktidarı emperyalistlerle pazarlıklarını sürdürürken Türkiye’ye hapsettiği bu milyonlarca insanın mültecilik haklarını tanımadan, sosyal ve kültürel uyum problemlerini çözmeden, halklar arası gerilimlerin tehlikeli bir düşmanlık biçiminde gelişimini de izlemekle yetindi. Mülteciler en ağır işlerde, en düşük ücretlere, güvencesiz koşullarda çalıştırılarak işçi ücretlerini baskılamanın aracı haline getirildi. İşçisinden kadınına her türlü istismara ve hak gaspına açık halde tutuldular” denildi.

'Türkiye sermayesinin yeni kâr kapısı mülteci sömürüsü'

Türkiye sermayesinin yeni kâr kapılarından birinin de mülteci sömürüsü olduğu kaydedilen açıklamada "O nedenle mültecilerin Türkiye’den gitmesi halinde ekonominin ayakta duramayacağını söylüyorlar. Öte yandan Türkiye halkları, AKP iktidarının emek düşmanı politikalarının sonucunda yaşadığı yoksullaşmanın, geçim şartlarının zorlaşmasının sorumlusu olarak mültecileri görmeye başladı. Bu hem iktidar hem de sermaye karşıtı bir politika izlemekten kaçınan muhalefet partileri tarafından kışkırtıldı. Kapsamlı bir mülteci politikası olmadığı için eğitimde, sağlıkta, sosyal hayatta yaşanan gerilimler bu sorunu çözmesi gereken iktidardan çok mültecilere yönelir hale geldi" ifadelerine yer verildi.

'Pogrom yaşandı'

10 Ağustos günü Ankara'da tehlikeli bir kıvılcımın çakıldığı belirtilen açıklamada "Ankara’nın Altındağ ilçesinde Suriyelilerle yerel mahalle sakinleri arasında yaşanan bir tartışmanın ölümle sonuçlanması ile siyasi varlığını gerici çatışmalarda arayanlar bu durumu değerlendirdi. Sosyal medya, Suriyeli ve Afgan mültecileri hedef gösteren asparagas haberler ve asılsız iddialarla doldu. 11 Ağustos gecesi de başkentte, Altındağ’da polisin gözü önünde Suriyelilerin yaşadığı bölgelerde bir pogrom yaşandı. Polisin engel olmaktan çok 'yanınızdayız' diye adeta koruma sağladığı ve dışarıdan takviye edildiği görülen faşist saldırganlar tekbirler getirerek dükkanları yağmaladı, evlere saldırdı, Suriyelilere ait araçları devirdi, yaktı, yıktı. Gündüz saatlerinde Suriyelilerin önemli bir bölümü tahliye edilmemiş olsaydı ağır bir katliam yaşanması işten değildi" denildi.

'Faşist saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız'

Açıklamada "Bu pogromun suçluları başta AKP-MHP ittifakı, saldırganlara yol açan ve koruma sağlayan emniyet yetkilileri, bunlarında yanında muhalefet içinde mülteci düşmanlığını teşvik ederek siyasi rant elde edeceğini sananlardır. Biz Altındağ’daki faşist saldırının sadece Suriyelileri değil, bu ülkede faşizmin iktidarının sözde vatandaş saydığı laik kitleleri, Alevileri, Kürtleri, kadınları, emekçileri tehdit ettiğinin farkındayız. Bugün yaşanan sorunların sorumlusunun mülteciler değil emperyalistler, işbirlikçi AKP iktidarı ve ırkçı-faşist ortağı MHP olduğunun farkındayız. Irkçılık ve şovenizmle bu faşizmin geriletilemeyeceğini, aksine kışkırtılacağını ve olağan koşullarda artık ülkeyi yönetme yeteneğini yitirdiği için yeni bir olağanüstü hal bahanesi arayan AKP iktidarına aradığını sunacağının farkındayız. Hepimizin geleceğini tehdit eden faşist saldırılar karşısında sessiz kalmayacak, meşru müdafaa hakkımızı kullanacak, kardeşliğin ülkesini kuracağız" ifadelerine yer verildi.