Kadıköy'de bir tantuniciden görüntüler: Çöpten biberleri toplattı

İstanbul Kadıköy'de, her gün yüzlerce kişinin yemek yediği bir tantunicide akılalmaz görüntüler ortaya çıktı.

NTV'nin haberine göre Kadıköy'deki tantunicide servis edilen ancak müşterilerin tabağında bırakıp yemediği biberler işletme sahibinin istediğine göre çöpten toplanıp tekrar servis için hazır ediliyor.

Görüntülerde tantunicinin "Hiçbirisi yenmemiş. Topla topla, o biberleri topla tek tek. Müşteri tabağında eline sürmüyor, ağzıyla ısırmıyor. Tabakta kalıyor, yıkıyacağız, koyacağız, niye çöpe atalım. Ustalar da dahil hepinizin izinlerini iptal ediyorum, bu dükkanda böyle bereket olmaz. Kendi dükkanınız gibi bakmadığınız müddetçe ensenizdeyim" dediği duyuluyor.

İşletme sahibi biber turşularının videodan sonra tekrar çöpe atıldığını öne sürdü. Şikâyetlerin ardından zabıta inceleme başlattı, Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü de ürünlerden numune aldı.