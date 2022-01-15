İstanbul'da temizlik işçisi kadına cinsel saldırı

İstanbul Sultangazi'de bir temizlik işçisi, iş için gittiği ev sahibinin cinsel saldırısına maruz kaldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Ö.E. (32) kadın işçi B.K'yi temizlik için hazırlanırken çıkardığı bıçakla tehdit etti, cinsel saldırıda bulundu.

Saldırgan kadın işçinin cep telefonunu da aldı.

DHA'nın haberine göre, B.K'nin evden çıkarak bir markete sığındığı ifade edilen iddianamede, şüphelinin yakalandığı sırada üzerinden olayda kullanılan bıçak ile kadının cep telefonunun çıktığı belirtildi.