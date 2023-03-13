Kadıköy-Maltepe arasına cadde tramvayı projesi

İstanbul'da Maltepe ile Kadıköy arasına 16 duraklık cadde tramvayı yapılacağı açıklandı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, projenin yıl sonuna hazır olacağını belirtti.

Alpkökin'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"İstanbul'un önemli caddelerini eski güzelliklerine kavuşturmak için cadde tramvayı projeleri geliştiriyoruz.

Anadolu Yakasının minibüs caddesi olarak da bilinen caddemiz boyunca devam eden Kadıköy-Maltepe Cadde Tramvayımızın projeleri yıl sonunda hazır olacak.

Minibüs caddesinin Maltepelilerin ve Kadıköylülerin prestij caddelerinden birisi olması için tüm detaylarıyla çalışıyoruz."