İstanbul'da özel okul öğretmeni sendikaya üye olduğu için işten çıkarıldı

İstanbul’da özel Bakırköy Final Okulları’nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak çalışan Gökhan Çınar, “sendikaya üye olduğu” okul yönetiminin uygulamalarını “sendikaya şikayet ettiği” gerekçesiyle 1 Mart’ta tazminatsız olarak işten atıldı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri işten atılan öğretmen için okul önünde bugün basın açıklaması yaptı. Okul idarecileri, sendika üyesi öğretmenlerin basın açıklamasına tepki gösterdi. Sendikanın İstanbul temsilcisi Tahsin Mert Saygın, “sendikal üyeliği anayasal bir haktır ve sendika üyesi sendikaya üye olduğunu kimseye bildirmek sorunda değildir” dedi.

İşten atılan öğretmen Gökhan Çınar da okul önünde yaptığı açıklamada başından geçenleri şöyle anlattı:

“Asgarin ücretin 8 bin 500 olmasıyla beraber birçok arkadaşımız asgari ücretle çalıştırılmak zorunda kaldı. Bu durum öğretmenlik mesleği onuruna aykırıdır diyerek bildiri yayınladık. Kurum temsilcisi toplu görüşme yapamayacağını öğretmenlerle bireysel olarak görüşeceğini dile getirdi. Şubat ayının ortalarında kurucuya okuldan ayrılmak istediğimi söyledim fakat kurucu, ‘Hayır hocam hazirana kadar devam edelim. Ondan sonra yollarımızı ayırırız’ dedi. Ben de ‘Tamam’ dedim. Biz odadan çıktıktan sonra ortaokul müdürü Medine Yılmaz, ‘hocam öğretmenleri sen örgütlüyorsun. Sen bunların liderisin’ gibi ithamlarda bulundu. Bunu kabul etmediğimi hak arayışında olduğumu özellikle dile getirdim. Bana, ‘yıl sonuna kadar devam edelim’ diyen Zeki Bey iş akdimi sendikalı olmama dayandırarak tek taraflı sonlandırdı. Hatta çıkış kodumuzu da 4 numaradan yapması gerekirken 3 numaradan yaparak işsizlik maaşımızı engellemeye çalışmış bu konuda adım atmıştır." (ANKA)