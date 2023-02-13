Birlik Sendikası'ndan depremden etkilenen özel okul öğretmenleri için dayanışma anketi

Birlik Sendikası deprem bölgesinde yaşayan özel kurum öğretmenleri için bir dayanışma anketi yayımladı. Öğretmenler bu anketi doldurarak ihtiyaçlarını sendikaya bildirebilecekler.

Haber Merkezi

Birlik Sendikası deprem bölgesinde yaşayan özel kurum öğretmenlerinin ihtiyaçlarını bildirebilmeleri için kısa bir anket formu hazırladı.

Sendikadan yapılan duyuruda "Aşağıdaki bağlantıda yer alan kısa anketimizi doldurarak ihtiyaçlarınızı Birlik Sendikası'na bildirebilirsiniz.  Depremin olumsuz sonuçlarından dayanışma ile kurtulacağız. #GücümüzBirliğimizdir" denildi.

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