Kadıköy Kadın Dayanışma Komitesi kuruldu

Kadıköy Kadın Dayanışma Komitesi, bu akşam Kadıköy İşçi Evi'nde yapılan kuruluş toplantısıyla yola çıktı.

Kadın emeği sömürüsü, gericilikle mücadele, şiddet, mobbing, gibi başlıkların ele alındığı ve deneyimlerin paylaşıldığı toplantıya kültür sanat, kafe bar, mağaza, market, hukuk ve ofis emekçileri katılım gösterdi.

Kadıköy'ün kadınlar için, değil rahat bir yaşam sunmak, emek sömürüsünün tüm biçimleriyle yoğun bir saldırı ve mücadele alanı olduğu vurgulanırken, KDK ve Kadıköy İşçi Evi'nin dayanışma ve mücadele için adres olacağı bir örgütlülüğe çağrı yapıldı.

Toplantı, ülke genelindeki KDK çalışmalarına dair aktarımlar ve Ekim-Kasım ayı çalışma planlarının karara bağlanmasıyla kapandı.

Toplantıya katılan ressam Ayşe Yaltırım da, Kadıköy İşçi Evi ve Kadın Dayanışma Komitesi'ne bir resmini hediye ederek destek oldu.