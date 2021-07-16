Kadıköy esnaf ve muhtarlarından ortak açıklama: Bu dejenerasyona, manipülasyona gelmeyeceğiz

Geçen hafta sonu İstanbul Kadıköy'deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne yapılan saygısızlığın ardından Kadıköy Esnaf Derneği, Kadıköy Tarihi Çarşı Derneği, Moda Eğlence Yerleri Derneği, Caferağa ve Osmanağa mahalle muhtarları ortak bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada dernek temsilcilerinin yanı sıra Kadıköy esnafı, Türkiye Komünist Partisi temsilcileri ile Nâzım Hikmet Kültür Merkezi çalışanları yer aldı.

Kadıköy'ün yüksek sesle modifiye edilmiş araçlar ile korna çalarak sözüm ona eğlence anlayışıyla, sokak partileri düzenleyen, çevreye verdiği rahatsızlığı umursamayan, bir kitleye daha önce rastlamadığına dikkat çekilen açıklamada "Kadıköy farklı inançlardan insanların birbirinin inancına, ibadetine, ibadethanesine, saygı duyan insanların yaşadığı ve aynı zamanda ağırlandığı bir yaşam yeridir" denildi. Açıklamada "Bu dejenerasyona, manipülasyona gelmeyeceğiz. Yaşanan bu olayların Kadıköy’ün yapısına, burada yaşayan, buraya eğlenmeye gelen insanlara ve buradaki işletmelerin kültürüne ait olmadığı kesindir" ifadesine yer verildi.

Surp Takavor Ermeni Kilisesi önünde yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“Pandemi sonrası serbestliğe geçiş sürecinin başından itibaren yaşam ve çalışma alanımız olan Kadıköy’de semt oturanlarını ve mahalle esnafını derinden etkileyen olaylar yaşanmıştır.

Caferağa, Osmanağa Mahalleleri, Kadıköy Çarşı ve Moda başta olmak üzere semtin pek çok noktasında Kadıköy’de ikamet eden kişilerin ve dışarıdan gelen misafirlerimizin yaşam, eğlence anlayışı ve özgürlük düşüncesi ile bağdaşmayan eğlence tarzının rahatsızlık verici boyutlara ulaşmış olması bizleri bu açıklamayı yapmaya mecbur kılmıştır.

Kadıköy sokaklarında yaşanan eğlence adı altında sabahın ilk saatlerine kadar süren taşkınlık, sapkınlık adına her ne denirse densin kabul edemediğimiz olaylar hepimizi üzüp endişelendirmiştir. Yaşanan olayları pandemi dönemi yasaklar sonrası bir çeşit toplumsal sıkışmanın deşarj olması olarak algılamak ve bir an önce yok olacağına inanmak istiyoruz. Fakat bu talihsiz olayların pandemi durumundan öte bir olgu olduğunu ve ne yazık ki bu olayların devam etmesi durumunda Kadıköy’e zarar vereceğini düşünüyoruz.

Kadıköy, yüksek sesle modifiye edilmiş araçlar ile korna çalarak sözüm ona eğlence anlayışıyla, sokak partileri düzenleyen, çevreye verdiği rahatsızlığı umursamayan, bir kitleye daha önce rastlamamıştır. Kadıköy farklı inançlardan insanların birbirinin inancına, ibadetine, ibadethanesine, saygı duyan insanların yaşadığı ve aynı zamanda ağırlandığı bir yaşam yeridir.

Geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy Çarşı’da bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesine yapılan saygısız davranışları şiddetle kınıyoruz. Buna benzer olay ve görüntüleri daha önce Beyoğlu, Cihangir gibi yerlerde yaşandığını bilmekle beraber devam etmesi durumunda dokunun ciddi anlamda zarar gördüğüne ne yazık ki şahit olmuş insanlarız. Bu dejenerasyona, manipülasyona gelmeyeceğiz. Yaşanan bu olayların Kadıköy’ün yapısına, burada yaşayan, buraya eğlenmeye gelen insanlara ve buradaki işletmelerin kültürüne ait olmadığı kesindir.

Bizler Kadıköy Esnaf Dernekleri ve Mahalle Muhtarlarımızla, Kadıköy Kaymakamı, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü ile yaptığımız toplantıların sonucunda, Kadıköy’de yaşanan sorunların ortak akılla çözüme kavuşturulacağı konusunda hemfikir olduk. Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne yapılan saygısızlığın faillerinin ivedi bir şekilde yakalanıp adalete teslim edilmesini önemsiyoruz. Bu ve benzeri olayların olmaması için; elimizden gelen katkıyı sunmaya ve yapılan her türlü çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceğiz.”