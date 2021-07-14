Kadıköy'de neler oluyor: Kilise saygısızlığının arkasında ne var?

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’deki Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısı üzerine çıkarak dans eden kişilerin görüntüleri tepki çekmişti. Kadıköylülerse bu görüntülerin tesadüf eseri ortaya çıkmadığından şüpheleniyor. Daha önce kiliselere dönük saldırılarda sessiz kalan iktidar yanlısı medyanın bu götünleri "alkol" vurgusuyla birlikte büyütmesi bu şüpheleri artırıyor.

Son zamanlarda Kadıköy'de "eğlenmeye gelen" gruplardan bazılarının hal ve tavırlarıysa dikkat çekiyor.

Kadıköy Belediyesi’nde Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı VOA'dan Hilmi Hacaloğlu'a yaptığı açıklamada Beyoğlu'na yapılanın bir benzerinin Kadıköy'e de yapılmak istendiğinden bahsederek şöyle dedi:

‘"Kadıköy bildiğiniz gibi özgürlüklerin olduğu, insanların yaşam şekillerine müdahale edilmediği daha demokrat bir kent. Baskıcı, yaşam alanlarına müdahale eden anlayıştan kaçanlar Kadıköy’e gelip bu imkanlardan yararlanmak ve sosyalleşmek istiyor. İyi niyetli şekilde gelenler var. Bir de Kadıköy’ü provoke etmek için Kadıköy’ün yaşam alanlarında insanları rahatsız etmek için belli bir organizasyonla buraya geldiklerine inandığımız ya da inanmamız için somut deliller sahip olduğumuz insan hareketi var. Arkasında yüksek ses sitemi olan arabalarıyla geliyorlar. Belli noktalarda sesi açıyorlar oradaki esnaf ya da yurttaşlarımız müdahale ettiğinde hemen sesi kısıp tepki göstermeden o bölgeden ayrılıp 100 metre ileride sesi tekrar açıyorlar. Bunu bilinçli olarak Kadıköy’ün yaşam alanlarına müdahale olarak görüyoruz. ‘Beyoğlu’na ne yapıldıysa Kadıköy’e de aynısı mı yapılmak isteniyor’ şüphesi insanın aklına gelmiyor değil. Umarım aklı selim galip gelir."

'Yaşananlar normal değil'

Kadıköy’deki eğlence hayatının ağırlıklı kısmı Caferağa mahallesinde gerçekleşiyor. Mahallenin muhtarı Zeynep Ayman da son iki haftada yaşananların hayatın olağan akışına aykırı olduğu kanaatinde. VOA Türkçe’ye konuşan Ayman da şöyle konuştu:

"Gerçekten 1 Temmuz itibariyle alışagelmişin çok dışına bir sıkıntı oluşmaya başladı. Caferağa ve Osmanağa mahallelerinin nüfusu 40 bin kişi hafta sonu bu iki mahalleye bir milyon kişi geliyor. Gece 1’den sonra gelen ziyaretçi profiline bir farklılaşma oluşmaya başladı. Bunlar dışarıdan geliyor diyorum çünkü 34 plaka bile yok aralarında. Araçlarla gelerek bütün sokaklarda dolaşıyor sonuna kadar müzik açılıyorlar. Bazı noktalarda duruyorlar, etraflarına bir anda 100-150 kişi birikiyor. Göbekler atılıyor, danslar ediliyor ve bir sokak partisi başlıyor. Gecenin 3’ünden 4’ünden bahsediyorum. Burada mekanlardan kaynaklı bir durum yok. Bunlar sokakta eğlenenler. Emniyetin daha fazla deveye girmesi gerekecek."

'Gece yarısı sokak eğlencesi buraya aykırı'

Gece yarısı sokak eğlencelerinin Kadıköy kültürüne aykırı olduğunu söyleyen Osmanağa mahallesi muhtarı Serap Tuncer de mahallesinde yaşayanlar için Cuma ve Cumartesi gecelerinin kabusa döndüğünü belirtti. Tuncer şöyle konuştu:

"Açık söylemek gerekirse gece yarısı dışarıdan gelen bu kişiler mahallede kargaşa ve kaosa neden oluyorlar. Bu sahneleri artık emniyet güçlerinin önlemesini istiyoruz. Yani bu dışarıdan gelen kişilerin hangi amaçları güttüğünü merak ediyoruz açıkçası. Bunun altında yatan sebepler nedir? Bunları merak ediyoruz. Kadıköy halkının alışık olmadığı sahneler. Her ne kadar cazibe ve eğlence merkezi eğlence olsa da Kadıköy’ümüz bu şekilde eğlence anlayışına alışık değiliz. Mahalleli oldukça rahatsız ve aynı zamanda uykusuz. Adeta Cuma akşamı geldiğinde herkes korkulu bir kabus yaşıyor. Gürültüden, yüksek volümlü müzikten ve çevreye verilen rahatsızlıktan mustaribiz."