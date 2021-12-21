Kadıköy depreme hazır mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşümü yeniden gündeme getirdiği ve muhtemel İstanbul depremi üzerine olası kayıplara ilişkin rakamlara yer verilen araştırmaların yayınlandığı bu günlerde, Bilim ve Aydınlanma Akademisi "Kadıköy deprem kayıplarına hazır mı?" başlığıyla bir etkinlik düzenleyecek.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi İstanbul Deprem Komisyonu üyesi ve deprem bilimci Dr. Savaş Karabulut'un katılımıyla gerçekleştirilecek olan "Kadıköy deprem kayıplarına hazır mı?" başlıklı etkinlik, 22 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonu'nda geçekleşecek.