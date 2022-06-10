Kaçırıp tecavüz etti, işkencede bulundu, serbest bırakıldı ve yine kaçırdı!

Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde dün gece geç saatlerde meydana gelen olayda, geçtiğimiz Nisan ayında eşi İ.M.K. tarafından evinde cinsel istismara uğrayıp, zorla ormana kaçırılan İ.K.'den uzun bir süre haber alamayan yakınları polise başvurdu.

Yapılan ihbarın ardından İ.K.'nin evine giden polis, çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında evde kimseyi bulamayınca arama çalışması başlattı. Kamera görüntülerinden ve tanık ifadelerinden yola çıkan polis, kadını hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İ.M.K.'nin kaçırdığını tespit etti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Jandarma'nın, İ.M.K'nin Şerbetli Köyü'ndeki yaşadığı eve düzenlediği baskın sonuçsuz kalırken, bugün akşam saatlerinde bölgeye çok sayıda AFAD,AKUT ve Jandarma'dan oluşan ekip sevk edildi. Yaklaşık 20 kişilik ekip İ.M.K'nin en son telefon sinyalinin görüldüğü ormanlık alanda arama çalışmalarına başlarken İ.M.K.'nin kullandığı otomobilin de evinin önünde olmadığı belirlendi.

Ne olmuştu?

Çan ilçesine bağlı Şerbetli köyünde geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelen olayda iki çocuk annesi İ.K. (41), eşi İ.M.K'den (51) sürekli baskı ve şiddet gördüğü için geçtiğimiz yıl uzaklaştırma kararı alarak, sığınma evine yerleşti. Yakınlarının araya girmesiyle şikâyetinden vazgeçerek eşiyle barışan İ.K. bir kafede iş bularak bir çocuğuyla birlikte Çan'da tuttuğu bir dairede yaşamaya başladı.

Çalıştığı işyerinden evine gitmek üzere ayrıldığı sırada dışarıda bekleyen eşi İ.M.K'yi karşısında gören İ. K. sorun çıkmasını istemediği için birlikte eve doğru yürümeye başladı. Eşi İ.M.K. ile eve giren İ.K, yatak odasına girdiği sırada eşi de arkasından gelip kapıyı kilitledi. İ.K'nin saçlarından tutarak yumruklamaya başlayan İ.M.K. cinsel istismarda bulundu.

Bu sırada da İ.K'ye vurmaya devam eden İ.M.K. daha sonra eşinin eşyalarını bir valize koydu ve "Senin ölümün benim elimden olacak. Evden gidiyoruz" diyerek eşini kapıdan çıkarmaya çalıştı. Direnen kadını dövmeye devam eden İ.M.K. "Yanımda zehirli bir şırınga var. Benimle geleceksin. Gelmezsen bu şırıngayı sana saplarım ve anında ölürsün" tehdidiyle zorla arabaya bindirdi.

Çanakkale istikametine doğru yola çıkan İ.M.K, araçta da şiddete devam etti. "Artık senin acılarına son vereceğim" diyen İ.M.K. Karakadı Köyü yakınlarında aracın kapısını açarak eşini araçtan itmeye çalıştı. İ.M.K. yaşanan arbede sırasında otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç şarampole yuvarlandı.

İ.M.K. yere yatırdığı İ.K'yi bayıltana kadar dövdü. Kadını üzerine su döküp ayıltan İ.M.K. dövmekten yorgun düşünce bir ağacın altında dinlenmek için oturdu. İM.K'nin oturduğu yerde uyuyakaldığını gören acılı kadın sessizce yanından kaçtı.

Saatlerce ormanda yürüyen İ.K, sabaha karşı yolda rastladığı çobanın telefonunu kullanarak Jandarma'dan yardım istedi. Jandarmalar gelene kadar eşinin kendisini bulmaması için çalıların arasında saklanan çaresiz kadın, Jandarmayı görünce saklandığı yerden çıkıp onlara sığındı.

Jandarmada ifadesi alınan İ.K, eşinden şikayetçi olduğunu söyledi. Kadın tedavisi için Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, İ.M.K. sabah saatlerinden 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlamalarıyla gözaltına alındı. İ.M.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İ.K. dün gece esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolurken, eşi İ.M.K.'nin kaçırmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.