Kaçırılan parti yöneticisine 'Gözlerini Cerablus’ta açarsın' denildi

Halkların Demokratik Partisi Ankara İl Örgütü, partinin Sincan İlçe Eşbaşkanı Fatma Kılıçarslan'ın kaçırılmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, HDP İl Örgütü binasında düzenlenen toplantıya, HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları ile siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan HDP Ankara İl Eşbaşkanı Perihan Pakize Sinemillioğlu, Kılıçarslan’ın gündüz saatlerinde işten çıkarken polisler tarafından kaçırıldığını ifade etti.

Kılıçarslan’ın kaçırılmasını yanında bulunan arkadaşının haber vermesi üzerine öğrendiklerini söyleyen Sinemillioğlu, “Bunun üzerine hemen Fatma’yı aradık. Arabanın plakasını gerekli yerlere illettik. Hemen harekete geçtiğimiz için arkadaşımızı 45 dakika sonra bıraktılar” şeklinde aktardı.

HDP'li vekil Hatimoğlulları da, açıklamayı benzer örneklerin yaşanmasının önüne geçmek için yaptıklarına dikkati çekti.

Hatimoğulları, devamında şunları söyledi: “Gözlerini Cerablus'ta açarsın’ demişler. Bugün iktidarın Suriye'de devam eden bu kirli savaşta nasıl bir kamplaşma kurduğunu ve bu teşkilatlanmayı karanlık odaklarla nasıl yansıtmış olduklarını kendi itiraflarında bir kez daha görmüş olduk. İktidar ve ortaklarının Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmelerinin sonuçlarını burada yaşıyoruz. Fatma’ya yaptıkları tehditte Suriye’de ne işlerinin olduğunu bir kez daha göstermiş oldular. Sincan cezaeviyle tehdit ediyorlar. Şuanda işleyen yargının nasıl bir yargı olduğunu bu söylemleriyle de itiraf etmiş oluyorlar. ‘Bir dağ başında kendini çırılçıplak bulursun’ tehdidi de yine bu zihniyetin kadınlara yaklaşımının apaçık göstergesidir. Aynı zamanda Ankara Kadın Platformu aktivisti de olan Fatma’ya yapılan bu tehdit, kadın hareketinin neferi olan kadınlara yönelik bir tehdittir. Bu tehditte kadın hareketi pabuç bırakmadı, bırakmayacak."