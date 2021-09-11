HDP'li Beştaş: Birilerine kaybettirmek için birilerini desteklemek zorunda değiliz

Gündemle ilgili açıklamalarda bulunan HDP Meclis Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "AKP'ye olan güvenin yerlerde olduğunu" söyleyerek, "Hayatın her alanına dair ciddi bir güvensizlik var. Türkiye’de iktidar partisinin destekleyicileri dahil hiç kimse kendisini güvende hissetmiyor. Kişi özgürlüğü ve güvenliği yok, ekonomik özgürlük yok, sağlıkta güvenlik yok, iki yıl sonra olsa da seçim atmosferine girmiş durumdayız. AKP’nin İstanbul seçimleri dahil yerel seçimlerde bölgede ve diğer bir çok illerde yolsuzluk ve hile yaptığını biliyoruz" dedi.

'Cumhurbaşkanı adayının ismi önemli değil'

Medyascope'den Ferit Aslan'a konuşan Meral Danış Beştaş, "önemli olanın cumhurbaşkanlığı seçiminde kesinlikle cumhurbaşkanı adayının ismi olmadığını" belirterek, "konuda üzerinde uzlaşılacak, ortaklaşılacak, asgari müştereklerin ne olması gerektiği konusunda kafa yorulması gerektiğini" söyledi.

"Türkiye’de mevcut sıkıntıların, sorunların buna ekonomi, kadın kırımı, bir anayasa dahil olmak üzere Kürt meselesinin çözüm yöntemi gibi birçok temel alanda bir ilkesel yaklaşım belirlenmesi gerektiğini" dile getiren, HDP'li Danış Beştaş şunları söyledi:

"Bu konuda sadece ortak aday ve seçim ittifakı ile ilgili değil, Türkiye’nin önünün açılabilmesi için mutlak suretle yeni dönemin kodlarını, ilkelerini ve yaklaşımını ortaya koymamız gerekiyor. Yaşananlar konusunda iktidar dışındakilerin konumları çok önemlidir. Burada sorun sadece iktidar blokuna karşı olmak ve kaybettirmek değil, kazanmaktır.

Bizim seçime yaklaşımımız kaybettirme üzerine değil, sadece kaybettirme değil, kazanmayı da esas alan bu kazanmanın temelinde de Türkiye yurttaşlarının daha güvende olacağı, demokratik bir Türkiye, Kürt sorununun çözümünü en azından asgari düzeyde yaklaşımı tabiî ki konuşmamız gerekiyor. Asıl sorunlar konuşulmuyor, yandaş medya partimizi tartışıyor, tartıştırıyor, cumhurbaşkanı adaylarını tartışıyor, muhalefetin olası bir araya gelişini önlemek için her türlü yönteme başvuruyor.

Birilerine kaybettirmek için istemesek de beğenmesek de doğru bulmasak da birilerini desteklemek yönünde değil, ne bizim ne seçmenimizin böyle bir yaklaşımı katiyen söz konusu değil. Biz şu anda yüzde 15’i zorlayan ve normal koşullarda yüzde 20’ye rahat ulaşabilen bir partiyiz. Seçmenlerimizin partisine büyük kararlılık ile sahip çıktığını ortaya koyuyor. Hiç kimseye mecbur olmadığımızı üçüncü yolu temsil etmemiz gerektiğini gerçek bir demokrasi ve gerçek bir demokratik Türkiye, Türkiye’de her yurttaşın özgür olduğu, özgürlüklerin olduğu bir Türkiye istiyor seçmenimiz. Bizim temel hattımız üçüncü yoldur."