HDP'li Beştaş: Birilerine kaybettirmek için birilerini desteklemek zorunda değiliz

Gündemle ilgili açıklamalarda bulunan HDP Meclis Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "AKP'ye olan güvenin yerlerde olduğunu" söyleyerek, "Hayatın her alanına dair ciddi bir güvensizlik var. Türkiye’de iktidar partisinin destekleyicileri dahil hiç kimse kendisini güvende hissetmiyor. Kişi özgürlüğü ve güvenliği yok, ekonomik özgürlük yok, sağlıkta güvenlik yok, iki yıl sonra olsa da seçim atmosferine girmiş durumdayız. AKP’nin İstanbul seçimleri dahil yerel seçimlerde bölgede ve diğer bir çok illerde yolsuzluk ve hile yaptığını biliyoruz" dedi.
'Cumhurbaşkanı adayının ismi önemli değil'
Medyascope'den Ferit Aslan'a konuşan Meral Danış Beştaş, "önemli olanın cumhurbaşkanlığı seçiminde kesinlikle cumhurbaşkanı adayının ismi olmadığını" belirterek, "konuda üzerinde uzlaşılacak, ortaklaşılacak, asgari müştereklerin ne olması gerektiği konusunda kafa yorulması gerektiğini" söyledi.
"Türkiye’de mevcut sıkıntıların, sorunların buna ekonomi, kadın kırımı, bir anayasa dahil olmak üzere Kürt meselesinin çözüm yöntemi gibi birçok temel alanda bir ilkesel yaklaşım belirlenmesi gerektiğini" dile getiren, HDP'li Danış Beştaş şunları söyledi: